Telefonica : gagne plus de 10%, soutenu par une analyse

(CercleFinance.com) - L'action Telefonica gagne plus de 10% à Madrid alors que plus tôt dans la journée, AlphaValue maintenait sa note 'achat' sur le titre. Le groupe espagnol a annoncé ce matin un accord avec American Tower portant sur la vente de sa division 'tours' pour 7,7 milliards d'euros. 'Telefonica a logiquement succombé à l'offre d'American Tower pour réduire un peu plus sa dette', analysait AlphaValue. Après cette opération, la dette nette de Telefonica sera réduite d'environ 4,6 milliards d'euros, estime le broker. AlphaValue a un objectif de cours de 6,85 euros sur l'action, ce qui offre un potentiel de hausse de 90 %.

Valeurs associées TELEFONICA Sibe +9.67%