Telefonica : en hausse, mais un broker revoit son avis

(CercleFinance.com) - Le titre Telefonica avance ce mardi de +1%, même si l'analyste Oddo BHF a annoncé revoir sa recommandation et son objectif de cours sur celui-ci.

Rappelons que Telefonica a confirmé avoir débuté des négociations avec Liberty Global concernant une combinaison de leurs deux actifs au Royaume Uni.

'Une combinaison qui fait du sens mais [pose] de nombreux défis dans un environnement adverse', estime le broker, qui passe d'achat à neutre, avec une cible de 5 euros, contre 11,8 euros jusque-là, en raison notamment 'des perspectives dégradées en Espagne et Amérique latine du fait non seulement du COVID-19 mais également d'un contexte concurrentiel défavorable'.

'Notre objectif de cours passe à 5 euros et ne prend pas en compte la possible combinaison au UK. Cette dernière ajouterait hors remède environ 1 euro par titre à notre nouvel objectif de cours. Nous passons notre recommandation à Neutre vs Achat malgré un upside conséquent du fait d'une volatilité qui va rester forte sur les devises et d'une pression opérationnelle en Espagne mais également au Brésil et en Argentine alors que les guidances nous semblent intenables et que le fort endettement du groupe va rester un sujet dans le contexte actuel', estime Oddo BHF.