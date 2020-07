Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Telefonica : en hausse, mais un broker revoit son avis Cercle Finance • 02/07/2020 à 16:44









(CercleFinance.com) - Le titre Telefonica avance ce jeudi de +2%, même si l'analyste Credit Suisse annonce revoir à la baisse sa recommandation sur celui-ci, passant de 'Surperformance' à 'Neutre'. De même, le broker revoit son objectif de cours à la baisse, de 7,82 à 5,10 euros. 'Nous pensons que les perspectives d'EBITDA à long terme de Telefonica ont changé avec le Covid-19 et de nombreux catalyseurs sur les fusions et acquisitions sont désormais intégrés au cours. Nous préférons BT parmi les opérateurs télécoms', explique Credit Suisse.

Valeurs associées TELEFONICA Sibe +1.02%