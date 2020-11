Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Telefonica : en forte baisse,un analyste abaisse son objectif Cercle Finance • 19/11/2020 à 12:21









(CercleFinance.com) - Les actions Telefonica chutent de 2,3% alors que Berenberg a abaissé son objectif de cours de 4,8 euros à 4,2 euros. Dans une note aux clients, le bureau d'analyses allemand a indiqué que l'action était 'bon marché', mais aussi pénalisée par des effets externes négatifs. 'Telefonica est le titre le moins performant cette année dans l'indice STOXX Europe 600 Telecoms', souligne l'analyste. 'Avec une baisse organique de seulement 2% de l'OpFCF au troisième trimestre depuis le début de l'année, cette performance démontre davantage la sensibilité de Telefonica aux effets externes', a déclaré Berenberg, qui maintient sa note à 'conserver' sur l'action.

Valeurs associées TELEFONICA Sibe -2.54%