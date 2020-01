Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Telefonica : devrait céder ses activités en Amérique latine Cercle Finance • 31/01/2020 à 10:31









(CercleFinance.com) - Le groupe aurait fait appel à Citi pour accélérer la vente de ses activités en Amérique latine à l'exception du Brésil rapporte ce matin les analystes d'Aurel BGC suite à un article de El Confidencial. Telefonica avait déjà mandaté Morgan Stanley comme conseil pour la réalisation de cette opération. Le Président de Telefonica souhaite clôturer ces cessions avant la prochaine assemblée générale des actionnaires en juin prochain précise le site. Milicom et Liberty seraient les principaux candidats pour la reprise de ces activités qui sont évaluées entre 11 et 13 milliards d'euros indique El Confidencial. Ces deux opérateurs ont déjà des activités en Amérique latine et ne présentent pas de problèmes de concurrence. Selon les sources contactées par El Confidencial, la direction de Telefonica souhaite trouver un groupe industriel déjà présent dans la région et capable de prendre une participation d'au moins 50%.

Valeurs associées TELEFONICA Sibe +0.39%