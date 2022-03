Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Telefonica Deutschland: plombé par une dégradation de broker information fournie par Cercle Finance • 18/03/2022 à 16:08









(CercleFinance.com) - Telefonica Deutschland recule de 4% à Francfort, pénalisé par une dégradation de recommandation chez UBS de 'achat' à 'neutre', après une surperformance relative récente qui a rapproché le titre de son objectif de cours inchangé à 2,6 euros.



Si le broker laisse ses estimations inchangées pour la filiale allemande de l'opérateur télécoms espagnol Telefonica, il considère que 'l'action est défensive à court terme, mais a besoin d'améliorations pour se revaloriser davantage'.





Valeurs associées TELEFONICA DT H XETRA -3.01%