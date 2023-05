Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Telefonica: Deutsche Bank dégrade sa recommandation information fournie par Cercle Finance • 11/05/2023 à 11:31









(CercleFinance.com) - Telefonica a confirmé jeudi ses prévisions pour 2023 après un bon début d'année, toutefois marqué par un environnement économique mondial 'difficile' selon les propos du groupe.



L'opérateur télécoms espagnol a fait état ce matin d'un bénéfice d'exploitation avant dépréciation et amortissement (OIBDA) de 3,1 milliards d'euros au titre du premier trimestre, une performance stable en données publiées mais en hausse de 1,1% en organique.



Son chiffre d'affaires s'est accru de 6,7% à 10 milliards d'euros, principalement soutenu par la progression de ses revenus en Allemagne (+8%) et au Brésil (+17,5%).



Le groupe madrilène, qui s'emploie depuis plusieurs années à réduire sa dette, dit avoir réduit son endettement net de 3,5% au cours du trimestre pour le ramener à 26,4 milliards.



A 454 millions d'euros, le niveau de son flux de trésorerie disponible ('free cash flow') sur les trois premiers mois de l'année semble pourtant avoir déçu certains analystes.



Suite à la publication de ces chiffres, l'action Telefonica perdait un peu plus de 3% à la Bourse de Madrid vers 11h15.





Valeurs associées TELEFONICA Sibe -3.38%