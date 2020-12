Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Telefonica : déploie les outils de Subex contre la fraude Cercle Finance • 21/12/2020 à 12:44









(CercleFinance.com) - Telefonica va déployer les outils de détection et de gestion des fraudes de Subex pour toutes ses unités en Amérique latine, ont annoncé vendredi les deux sociétés. Subex, développeur de logiciels indien, a ainsi déclaré qu'il fournirait la dernière version de sa protection 'ROC Fraud Management' à Telefonica en Argentine, au Chili, au Venezuela, en Équateur, au Mexique, au Pérou, en Uruguay et en Colombie. Cette décision intervient alors que le marché latino-américain croît à un rythme soutenu, avec une base totale d'abonnés mobiles de 440 millions et un taux de pénétration estimé à 73% d'ici 2025, ce qui signifie un nombre accru de cibles pour les cybercriminels grâce au vol d'identité, à l'ingénierie sociale et aux extorsions.

