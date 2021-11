Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Telefonica : dégradé par Berenberg, le titre décroche information fournie par Cercle Finance • 23/11/2021 à 12:11









(CercleFinance.com) - Le titre de l'opérateur télécoms espagnol Telefonica subit mardi la plus forte baisse de l'indice IBEX après une dégradation des analystes de Berenberg, passés à une recommandation 'conserver' contre 'achat' jusqu'ici. L'action Telefonica chute actuellement de plus de 5% à la Bourse de Madrid, alors que l'indice européen du secteur des télécommunications cède moins de 1%. Berenberg, qui abaisse également son objectif de cours de 4,7 à 4,3 euros, explique que les éléments qui justifiaient son opinion favorable sur le titre - comme l'amélioration du bilan ou le retour à la croissance - sont désormais bien intégrés par le marché. En revanche, les résultats de deuxième trimestre, comme ceux du troisième, se sont révélés décevants, fait valoir l'intermédiaire, une contre-performance qui le conduit à revoir à la baisses ses prévisions sur l'opérateur. Percevant d'autres dossiers 'moins compliqués' mais tout aussi abordables au sein du secteur, Berenberg décide en conséquence d'abaisser son conseil sur la valeur.

Valeurs associées TELEFONICA Sibe -5.13%