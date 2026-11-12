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Téléfonica décroche, AlphaValue toujours à l'achat
information fournie par AOF 12/11/2026 à 10:25

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(Zonebourse.com) - Telefonica cède 2% à la Bourse de Madrid jeudi, après trois séances consécutives de hausse. L'opérateur espagnol a relevé ses objectifs de rentabilité et de génération de trésorerie pour 2026, malgré une révision à la baisse de ses prévisions de chiffre d'affaires. AlphaValue maintient sa recommandation à l'achat sur le titre, avec un potentiel de hausse estimé à 35%.

Le spécialiste des télécoms anticipe désormais une croissance de son EBITDA légèrement supérieure à 2,5%, contre une fourchette de 1,5% à 2,5% auparavant. Sa prévision de flux de trésorerie disponible a été portée à 3,1 milliards d'euros, tandis que son flux de trésorerie opérationnel ajusté après loyers devrait progresser de plus de 3,5%. En revanche, la croissance attendue du chiffre d'affaires a été ramenée entre 1% et 1,5%, contre 1,5% à 2,5% précédemment.

Au troisième trimestre, les revenus ont augmenté de 2,2% à taux de change constants, à 8,43 milliards d'euros, tandis que l'EBITDA ajusté a progressé de 2,8%, à 3,08 milliards d'euros. Le groupe a également réduit son ratio d'endettement à 2,63 fois, contre un objectif d'environ 2,5 fois à l'horizon 2028.

AlphaValue salue la solidité des activités en Espagne et au Brésil, ainsi que l'atténuation du recul des revenus en Allemagne, où les effets négatifs de la migration des clients de 1&1 vers Vodafone se dissipent. Le bureau d'études souligne également l'amélioration de la génération de trésorerie et la maîtrise des investissements.

La politique de dividende reste toutefois le principal frein à une revalorisation du titre. Malgré la confirmation d'un versement de 0,15 euro par action en juin 2027, AlphaValue estime que la réduction de la rémunération des actionnaires décidée par Marc Murtra continue de peser sur la confiance des investisseurs. Les incertitudes entourant les ambitions d'acquisitions du groupe pourraient également retarder leur retour sur une valeur jugée fondamentalement sous-évaluée.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 12/11/2026 à 10:25:00.

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