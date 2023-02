Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Telefonica: dans le vert après ses résultats annuels information fournie par Cercle Finance • 23/02/2023 à 10:52

(CercleFinance.com) - Telefonica gagne 2% à Madrid, l'opérateur télécoms espagnol ayant certes engrangé un résultat net divisé par quatre à 2,01 milliards d'euros, mais dépassé ses objectifs financiers fixés pour 2022 en termes d'OIBDA et de chiffre d'affaires.



L'OIBDA sous-jacent est resté stable (-0,6%) à 12,9 milliards d'euros et le chiffre d'affaires a progressé de 1,8% à 40 milliards, 'avec une croissance sur tous les marchés grâce à la bonne performance du groupe dans une année et un environnement particulièrement difficiles'.



Fort d'un flux de trésorerie disponible en croissance de 72,5%, à 0,80 euro par action, il annonce un dividende de 0,30 euro, réparti en deux versements prévus en décembre 2023 et juin 2024, et proposera une annulation d'actions représentant 0,4% de son capital.



En 2023, Telefonica déclare anticiper des croissances organiques 'dans le bas de la plage à un chiffre' pour son OIBDA et son chiffre d'affaires, ainsi qu'un ratio capex (hors spectre) sur chiffre d'affaires d'environ 14%.