Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Telefonica: dans le vert après ses résultats annuels information fournie par Cercle Finance • 22/02/2024 à 14:30









(CercleFinance.com) - Telefonica prend plus de 2% à Madrid après la publication d'une perte nette de 892 millions d'euros au titre de 2023, mais avec un OIBDA sous-jacent en légère progression de 1,4% à un peu plus de 13,1 milliards, pour des revenus en hausse de 1,6% à plus de 40,6 milliards.



Expliquant voir les bénéfices de son plan de transformation opérationnel entamé en 2016, le groupe espagnol anticipe des croissances d'environ 1% pour ses revenus, de 1 à 2% pour son EBITDA et de plus de 10% pour son free cash-flow en 2024.



L'opérateur télécoms confirme vouloir distribuer un solde sur dividende 2023 de 0,15 euro par action en juin prochain, et prévoit de maintenir un dividende total stable à 0,30 euro par action au titre de l'exercice en cours.





Valeurs associées TELEFONICA Sibe +2.53%