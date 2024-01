Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Telefonica: convention collective conclue avec les syndicats information fournie par Cercle Finance • 04/01/2024 à 12:08









(CercleFinance.com) - Telefonica a annoncé hier soir avoir conclu avec ses syndicats une nouvelle convention collective devant s'accompagner d'un plan de départs volontaires portant sur plus de 3400 postes.



L'accord, qui concerne plus de 30.000 salariés en Espagne, a été voté à l'unanimité par les 24 membres de l'instance regroupant des représentants de l'entreprise et des organisations UGT, CCOO et Sumados, précise l'opérateur.



Il entrera en vigueur pour une durée de trois ans, c'est-à-dire jusqu'à la fin décembre 2026, avec une option de prolongation d'une année.



Dans un communiqué distinct, UGT souligne avoir réussi à obtenir dans le cadre de l'accord une réduction du temps de travail hebdomadaires à 36 heures, avec la volonté de parvenir in fine à une semaine de 32 heures.



En parallèle, le groupe et les syndicats se sont mis d'accord sur un plan de départs volontaires devant concerner 3.421 postes, auquel seront éligibles les salariés de plus de 56 ans ayant une ancienneté d'au moins 15 au sein de l'entreprise.



Le coût du programme devrait se situer autour de 1,3 milliard d'euros, précise Telefonica, mais il devrait permettre des économies annuelles de 285 millions d'euros à partir de l'exercice 2025.





