Telefónica: contrat pour des compteurs d'eau à Madrid

(CercleFinance.com) - Telefónica Tech, en collaboration avec Contazara, le premier fabricant espagnol de compteurs électroniques, sera en charge du service d'approvisionnement et de communication de Canal de Isabel II à Madrid.



Canal de Isabel II prévoit un déploiement massif de 650 000 compteurs d'eau avec communication NBIoT intégrée au cours des trois prochaines années. Ce type de compteur permet la lecture à distance des données de consommation des utilisateurs, en les collectant à distance et automatiquement.



L'objectif de Canal de Isabel II est d'optimiser le service d'approvisionnement en eau, de protéger la ressource en eau contre une consommation inefficace et d'offrir un meilleur service à ses clients.



Selon des études de Telefónica Tech, l'utilisation de compteurs intelligents réduit les fuites d'eau de 40%, réduit les coûts d'exploitation et de maintenance de 20% et améliore les taux de satisfaction des clients jusqu'à 60%.





