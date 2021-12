Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Telefónica: connectivité à haut débit avec Intelsat information fournie par Cercle Finance • 17/12/2021 à 11:34









(CercleFinance.com) - Intelsat et Telefónica Global Solutions (TGS) signe un accord pour fournir de la connectivité à haut débit à Telefónica Allemagne dans les régions rurales et reculées en Allemagne.



Intelsat CellBackhaul, un service lancé récemment en Europe, permet d'élargir la couverture mobile 4G. ' Telefónica Germany, peut garantir que ses abonnés seront connectés à davantage de zones, où qu'ils aillent ' indique le groupe.



' Ce service permettra de fournir une connectivité 4G, rapide et rentable, dans les zones où les solutions terrestres ne sont pas viables ', a déclaré Enrique Macho, responsable de la division Services par satellite de Telefónica Global Solutions.





Valeurs associées TELEFONICA Sibe +0.05%