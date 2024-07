Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Telefonica: confirme ses objectifs financiers pour 2024 information fournie par Cercle Finance • 31/07/2024 à 11:25









(CercleFinance.com) - Telefonica publie au titre du 2e trimestre 2024 un bénéfice net en repli de 3,3% à 447 millions d'euros, malgré un EBITDA ajusté en hausse de 1,8% à 3,2 milliards pour des revenus en croissance de 1,2% à plus de 10,2 milliards.



Le BPA ajusté trimestriel ressort à 0,1 euro, contre 0,07 euro précédemment.



Le Groupe confirme ses objectifs pour 2024, à savoir une croissance du chiffre d'affaires d'environ 1%, une croissance de l'EBITDA et du cash flow opérationnel entre 1% et 2% ainsi qu'une augmentation du FCF de plus de 10%.



'Telefónica est une entreprise plus rentable et durable, qui respecte les piliers de son plan stratégique GPS, confirme tous ses objectifs financiers pour 2024 et réaffirme sa rémunération attractive pour les actionnaires', a souligné le président de Telefónica, José María Álvarez-Pallete.





