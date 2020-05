Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Telefonica : confirme discuter avec Liberty Global Cercle Finance • 04/05/2020 à 11:36









(CercleFinance.com) - Telefonica indique être en discussion avec Liberty Global, le câblodistributeur international du milliardaire John Malone, dans le cadre d'une opération qui pourrait conduire à l'intégration de leurs entreprises de télécommunications respectives au Royaume-Uni. Confirmant des informations publiées dans certains médias, le géant espagnol des télécommunications a en effet précisé lundi dans un document réglementaire que le processus engagé par les deux parties était toujours en 'phase de négociation'. À ce jour, Telefonica a déclaré ne pouvoir garantir ni les conditions de l'accord ni la probabilité de son succès. Une telle opération conduirait à un rapprochement potentiel entre O2 de Telefonica et Virgin Media de Liberty.

Valeurs associées TELEFONICA Sibe +4.07%