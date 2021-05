Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Telefonica : bien orienté après ses trimestriels Cercle Finance • 13/05/2021 à 10:18









(CercleFinance.com) - Telefonica s'adjuge près de 4% à Madrid, après la publication d'un BPA de 0,15 euro au titre des trois premiers mois de 2021, multiplié par 2,5 en comparaison annuelle et dépassant légèrement l'estimation moyenne des analystes. A plus de 10,3 milliards d'euros, les revenus de l'opérateur télécoms espagnol ont diminué de 9% en comparaison annuelle, mais avec une baisse organique de seulement 1,3%, plus faible que celle observée les trimestres précédents. 'Les revenus et l'OIBDA se sont fermement améliorés pour le troisième trimestre consécutif, permettant à l'entreprise de confirmer ses objectifs fixés pour 2021', indique le groupe, qui rappelle viser une stabilisation des revenus et de l'OIBDA.

Valeurs associées TELEFONICA Sibe -1.26%