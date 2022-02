Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Telefónica: bénéfice net de 8 137 ME en 2021 information fournie par Cercle Finance • 24/02/2022 à 10:14









(CercleFinance.com) - Sur l'ensemble de l'année, le chiffre d'affaires s'élève à 39 277 millions d'euros. En prenant en compte les revenus de juin de la joint-venture (JV) à 50% créée au Royaume-Uni avec Virgin Media (VMO2), le chiffre atteindrait 42 839 millions d'euros pour 2021.



L'OIBDA a augmenté de 62,9 % au cours de l'année pour atteindre 21 983 millions d'euros, grâce principalement aux plus-values obtenues au cours de l'année (vente de l'activité tour de Telxius et de la JV au Royaume-Uni).



Telefónica a obtenu un bénéfice net de 8 137 millions d'euros en 2021, soit cinq fois plus que l'année précédente.



La société a annoncé un dividende de 0,30 euro en numéraire par action au titre de 2022, payable en décembre 2022 et juin 2023. La société proposera également l'annulation de 2,41% du capital, correspondant aux actions propres de la société.





