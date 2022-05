Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Telefónica: bénéfice net de 706 ME au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 12/05/2022 à 10:12









(CercleFinance.com) - Telefónica publie un chiffre d'affaires de 10.8 MdsE au titre du 1er trimestre, en hausse de 3.2% par rapport au 1er trimestre 2021, notamment porté par une croissance de 18.1% au Brésil.



Le résultat opérationnel avant charges d'intérêts, impôts et amortissements (OIBDA) progresse de 2.1% pour s'établir à 3.75 MdsE.

Le bénéfice net s'établit à 706 ME.



'Le bon début d'année de Telefónica dans un contexte de tensions inflationnistes et d'instabilité géopolitique témoigne de la force de l'entreprise face aux situations les plus défavorables. Cela confirme une nouvelle fois que notre plan stratégique est solide et nous permettra de continuer à fournir le meilleur service à nos clients ', a indiqué en substance José María Álvarez-Pallete, président-directeur général de la société.







