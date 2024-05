Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Telefonica: bénéfice net accru de 79% au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 09/05/2024 à 10:45









(CercleFinance.com) - Telefonica publie au titre du premier trimestre 2024 un bénéfice net en augmentation de 79% à 532 millions d'euros, ainsi qu'un EBITDA en hausse de 1,9% à 3,2 milliards pour des revenus en croissance de 0,9% à plus de 10,1 milliards.



L'opérateur télécoms espagnol souligne que ces performances le mettent sur la voie d'atteindre ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice, s'inscrivant en ligne avec ses cibles annuelles de croissance d'EBITDA (+1 à +2%) et de revenus (+1% environ).



Concernant ses revenus, une contraction de 9,5% des ventes d'appareils a été largement compensé par une augmentation de 2,3% des revenus de services, grâce notamment aux performances dans le B2B en Espagne, au Brésil et en Allemagne.



'Le premier trimestre a démontré une dynamique commerciale intacte, tandis que le free cash-flow (négatif de 41 millions d'euros) reflète la saisonnalité habituelle au premier trimestre', commente le PDG José María Álvarez-Pallete.





