Telefonica: alliance avec Microsoft dans la cybersécurité

(CercleFinance.com) - Telefonica Tech, la filiale de Telefonica dédiée aux activités numériques, a annoncé lundi la signature d'une alliance avec Microsoft afin de proposer des services de cybersécurité aux entreprises du monde entier.



Aux termes de l'accord, Telefonica Tech a prévu d'intégrer les fonctionnalités avancées de sécurité et d'intelligence artificielle de Microsoft au sein de son propre portefeuille en matière de cybersécurité.



Leur collaboration doit aussi englober les services de détection et de réponse aux menaces, de gestion des identités, de renseignement et de gestion des données.



L'opérateur espagnol va aussi utiliser 'Microsoft Copilot for Security', un assistant qui aide les équipes de sécurité à protéger leur entreprise contre les menaces.



Cette annonce intervient alors que Microsoft avait annoncé en février dernier son intention d'établir un centre d'innovation consacrée à l'IA responsable en Espagne, en coopération avec Telefonica Tech entre autres.



L'accord a été officialisé aujourd'hui à l'occasion de la tenue de la conférence RSA à San Francisco.





