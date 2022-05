Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Telefonica: acquisition dans les services 'cloud' information fournie par Cercle Finance • 09/05/2022 à 11:01









(CercleFinance.com) - Telefonica a annoncé lundi l'acquisition de BE-terna, une société allemande spécialisée dans la fourniture de services 'cloud' pour les logiciels d'entreprise de Microsoft.



L'opérateur télécoms espagnol explique que l'opération va lui permettre de positionner sa filiale numérique, Telefonica Tech, parmi les principaux fournisseurs européens de solutions professionnelles Microsoft.



Ce rachat doit notamment lui offrir la capacité de renforcer ses activités en Allemagne, en Autriche, en Suisse, dans la région de l'Adriatique ainsi que dans les pays nordiques.



BE-terna est aujourd'hui l'un des cinq principaux partenaires de Microsoft en Europe pour ce qui concerne les services liés à Microsoft Dynamics, la plateforme de logiciels de gestion d'entreprise (CRM, ERP) du géant américain.



En tenant compte d'éventuels paiements futurs, le montant de l'acquisition pourrait atteindre 350 millions d'euros.



Telefonica Tech, la branche de services numériques de Telefonica, a vu son chiffre d'affaires s'approcher du seuil du milliard d'euros l'an dernier, à la faveur d'une croissance de plus de 33%.





