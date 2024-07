Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Telefónica: accord avec Nokia sur des réseaux 5G en Espagne information fournie par Cercle Finance • 01/07/2024 à 17:39









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé un accord avec Telefónica -à travers ses domaines Telefónica Mobile Spain et Telefónica IoT & Big Data Tech Spain et Telefonica IoT & Big Data Tech- pour stimuler le développement du marché des réseaux privés 5G en Espagne.



Dans le cadre de cet accord-cadre de trois ans, une centaine de solutions Nokia Digital Automation Cloud (DAC), Modular Private Wireless (MPW), MX Industrial Edge (MXIE) et appareils industriels seront déployés pour répondre à des besoins d'industries clés.



Cette collaboration constitue une étape importante vers le renforcement de l'Industrie 4.0 sur le marché espagnol des entreprises, permettant aux industries de s'orienter vers les données, améliorant les capacités du réseau de Telefonica et offrant une voie claire vers la migration des cas d'utilisation vers la 5G.







