Telefonica : a signé un contrat avec Eutelsat

(CercleFinance.com) - Telefonica, opérateur espagnol de télécommunications, a signé avec Eutelsat Communications un contrat pluriannuel portant sur de la capacité opérée à partir de sa position de télédiffusion HOTBIRD, a fait savoir ce matin Eutelsat. 'Telefonica a choisi la position orbitale clé d'Eutelsat à 13° Est pour transmettre en clair deux chaînes HD de la RTVE - TVE Internacional Europa, la chaîne généraliste espagnole qui bénéficie de l'audience la plus élargie dans le monde, et la chaîne d'information 24 Horas - ainsi que six stations de radio RNE (Radio Nacional de España)', explique Eutelsat. RTVE bénéficiera ainsi prochainement de l'audience de ce pôle, qui dessert l'Europe, le Moyen Orient et l'Afrique du Nord.

Valeurs associées TELEFONICA Sibe -0.55%