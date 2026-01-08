Teleflex chute après avoir revu à la baisse ses prévisions de recettes pour 2025

8 janvier - ** Les actions du fabricant d'appareils médicaux Teleflex TFX.N chutent de 5,9 % à 119,12 $ avant le marché

** La société réduit ses prévisions de revenus pour 2025 à 3,270 milliards de dollars à 3,278 milliards de dollars par rapport aux prévisions précédentes de 3,305 milliards de dollars à 3,320 milliards de dollars

** Les analystes s'attendaient à un revenu de 3,32 milliards de dollars - données LSEG

** La société indique que la réduction est principalement due à une demande plus faible que prévu en fin d'année pour les pompes à ballonnet intra-aortique et les cathéters aux États-Unis et en Asie, ainsi qu'à des retards dans certaines commandes d'achat dans l'activité OEM

** Nomination de Stuart Randle au poste de directeur général par intérim, avec effet immédiat

** Stuart Randle succède à Liam Kelly, qui quitte ses fonctions de président du conseil d'administration, de président et de directeur général

** A la dernière clôture, l'action a baissé de 28,9 % au cours des 12 derniers mois