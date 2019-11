Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Telecom Italia : une coentreprise de crédit avec Santander Cercle Finance • 08/11/2019 à 11:51









(CercleFinance.com) - Le groupe a annoncé avoir signé un accord avec la banque espagnole Santander afin de constituer une entreprise commune qui offrira des services de crédit à la consommation aux clients de TIM en Italie. L'accord permettra de proposer un financement pour l'acquisition de smartphones via des prêts et, dans une phase ultérieure, d'autres produits de crédit à la consommation et d'assurance. La transaction sera réalisée par la création d'une entreprise commune dans laquelle Santander contrôlera 51% et TIM 49%. La nouvelle société devrait commencer ses activités l'année prochaine.

Copyright (c) 2019 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.