Telecom Italia : un analyse plus prudent, le titre chute

(CercleFinance.com) - Le titre Telecom Italia s'inscrit en forte baisse lundi à la Bourse de Milan, affecté par la réduction de l'objectif de cours de Berenberg qui dit notamment s'inquiéter des résultats du groupe.

Le cabinet d'analyse allemand a ramené ce matin son objectif de cours sur l'opérateur italien de 0,35 à 0,33 euro, tout en maintenant une recommandation 'vendre' sur le titre.

Dans sa note de recherche, l'intermédiaire estime que les deux facteurs susceptibles de justifier une opinion positive sur la valeur - une opération majeure de fusions-acquisitions (M&A) ou une stabilisation des résultats - ne se sont toujours pas matérialisés jusqu'ici.

Au contraire, TIM affiche la pire performance du secteur à la fois en termes de chiffre d'affaires et de résultat opérationnel et reste très exposé aux difficultés des marchés italien et brésilien, fait valoir Berenberg.

Le bureau d'études met donc en évidence un profil 'peu attractif', même s'il pense que la publication des résultats de deuxième trimestre, le 4 août prochain, pourrait apporter quelques bonnes surprises.

A 16h00, l'action Telecom Italia perdait plus de 5%, portant son repli sur les six derniers mois à plus de 28%, alors que l'indice FTSE MIB a perdu environ 16%.