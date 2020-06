Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Telecom Italia : un accord trouvé autour de la filiale Inwit Cercle Finance • 25/06/2020 à 10:30









(CercleFinance.com) - Telecom Italia a annoncé mercredi soir avoir conclu avec la société d'investissement Ardian un accord portant sur la vente d'une participation de 30,2% dans Inwit, l'entreprise regroupant ses pylônes de télécommunications ainsi que les tours de Vodafone Italia. Aux termes de l'opération - qui devrait rapporter quelque 1,6 milliard d'euros à l'opérateur italien - le consortium emmené par Ardian détiendra une participation de 49% dans la société holding. TIM gardera de son côté la main-mise sur le capital et les droits de vote de la holding, ce qui lui permettra de maintenir le contrôle opérationnel sur Inwit, aux côtés de Vodafone.

Valeurs associées TELECOM ITALIA MIL -1.05%