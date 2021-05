Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Telecom Italia : perte trimestriel de -0,2 milliard d'euros Cercle Finance • 20/05/2021 à 10:33









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires du Groupe s'établit à 3,8 milliards d'euros sur le 1er trimestre, en ligne avec celui du 1er trimestre 2020. Le chiffre d'affaires de la téléphonie fixe domestique augmente de 3% en glissement annuel. Le chiffre d'affaires des services du Groupe s'établit à 3,4 milliards d'euros, avec une performance sur un an (-2,5%) en amélioration par rapport à la baisse enregistrée en 2020 (-5,6%). L'EBITDA organique s'établit à 1,6 milliard d'euros (-1,3% sur un an) et celui de la Business Unit Domestique de 1,3 milliard d'euros (-2,6% sur un an par rapport à l'année précédente). Le résultat net ressort à -0,2 milliard d'euros du fait de l'effet d'éléments non récurrents (-0,3 milliard d'euros). Le résultat net, hors éléments non récurrents, s'établit à 0,1 milliard d'euros.

Valeurs associées TELECOM ITALIA MIL -1.04%