Telecom Italia: les trimestriels peinent à convaincre information fournie par Cercle Finance • 04/08/2022 à 11:48

(CercleFinance.com) - Telecom Italia a fait état hier soir d'une baisse de ses résultats au titre du deuxième trimestre, mais relevé ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice.



L'opérateur télécoms a annoncé que son bénéfice comparable avant intérêts, taxes, dépréciations et amortissements (Ebitda) s'était contracté de 8,5% à 1,6 milliard d'euros en données organiques.



Les analystes attendaient un Ebitda de 1,5 milliard, selon un consensus fourni par l'entreprise elle-même.



Le numéro un de la téléphonie en Italie a vu ses ventes comparables reculer de 1,4% à 3,9 milliards d'euros, en ligne avec les attentes, témoignant d'une certaine amélioration par rapport au repli de 4,5% enregistré au premier trimestre.



'La bonne nouvelle est que l'Ebitda après leasing, qui ressort à -16% sur 12 mois, est en hausse par rapport au premier trimestre et permet d'imaginer une stabilisation avec les premières économies du plan de transformation', commentent ce matin les analystes d'Oddo BHF.



Le bureau d'études rappelle que le groupe vise 300 millions d'euros d'économies en 2022, dont 70% ont d'ores et déjà été atteintes au premier semestre selon la direction.



Conséquence, TI dit désormais anticiper un repli organique de son Ebitda compris entre 5% et 10% cette année, et non plus de 10% à 15% comme jusqu'ici.



L'Ebitda dit 'after lease' - une mesure habituelle du secteur - est lui prévu en baisse de 10% à 15%, contre 15% à 20% précédemment.



Cotée à la Bourse de Milan, l'action Telecom Italia évoluait sans grand changement après cette publication, affichant un recul de 1,3% en toute fin de matinée.