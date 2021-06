Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Telecom Italia : les prévisions de résultats d'un analyste Cercle Finance • 08/06/2021 à 16:29









(CercleFinance.com) - Credit Suisse a mis à jour son modèle pour intégrer les derniers résultats de 1er trimestre de Telecom Italia. ' Nous laissons notre EBITDAaL 2022 globalement inchangé à 6,3 milliards d'euros et augmentons le FCF 2022 de 12 % (principalement en raison d'une hypothèse fiscale plus basse) ' indique l'analyste. ' Au niveau du BPA, il y a une augmentation importante (due à de faibles effets de base). Nous sommes limités sur TI. Nous relevons nos prévisions de revenus afin de refléter les solides ajouts nets récents de TI et pour refléter la forte croissance du segment ICD '. Credit Suisse estime qu'il reste encore un certain risque autour de l'entrée d'Iliad sur le marché de la ligne fixe. ' Mais pour 2021, nous supposons que les revenus des services de détail de TI diminuent de 2 % par an. En ce qui concerne le mobile, les perspectives restent un peu plus difficiles en raison de l'environnement tarifaire encore difficile ' rajoute le bureau d'analyses. ' Dans l'ensemble, nous prévoyons un EBITDAaL national globalement stable en 2021 et une croissance modeste en 2022 '.

