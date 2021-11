Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Telecom Italia : le titre s'envole après l'offre de KKR information fournie par Cercle Finance • 22/11/2021 à 09:45









(CercleFinance.com) - Le titre Telecom Italia s'envole de près de 20% à la Bourse de Milan après l'offre de KKR. Le Conseil d'Administration de TIM s'est réuni hier sous la présidence de Salvatore Rossi, et a pris acte de l'intention de KKR de lancer une éventuelle offre publique d'achat qualifiée de ' non contraignante et indicative ' pour la totalité du capital social de la Société. L'offre a été qualifiée par KKR de ' amicale ' et vise à obtenir l'approbation des administrateurs de TIM et le soutien de la direction de la société. L'offre porte sur un prix de 0,505 euro par action ordinaire. Elle serait payée intégralement en espèces.

