Telecom Italia : le titre grimpe après de solides résultats

(CercleFinance.com) - Le titre Telecom Italia grimpait de plus de 7% mercredi matin à la Bourse de Milan, l'opérateur italien de télécommunications ayant fait état de résultats plus solides que prévu. Son bénéfice avant intérêts, taxes, dépréciations et amortissements (Ebitda) a certes reculé de 1,5% en données organiques au quatrième trimestre, à 1,8 milliard d'euros, mais la performance est supérieure au consensus des analystes fourni par le groupe, établi à 1,7 milliard d'euros. Le chiffre d'affaires de TIM a lui baissé de 2,1% en termes organiques, à 4,1 milliards d'euros, un niveau là aussi supérieur aux quatre milliards d'euros attendus par les analystes. Les performances de l'ancien monopole des télécoms en Italie sont encore plus impressionnantes au niveau du résultat net. Dopé par l'exonération de l'impôt sur les sociétés en Italie due à la crise du coronavirus, le bénéfice net s'est établi à six milliards d'euros sur le quatrième trimestre et à 7,2 milliards d'euros sur l'ensemble de l'année. Conséquence, la dette nette de l'opérateur s'établissait à 23,3 milliards d'euros à la fin de l'année, contre 27,7 milliards d'euros fin 2019. TIM a dans le même temps présenté son nouveau plan stratégique pour la période 2021-2023, qui prévoit de redynamiser l'activité en Italie et de profiter de l'émergence de nouveaux marchés (maison connectée, sécurité) tout en faisant la part belle à un nouveau mode organisationnel. Vers 10h45, l'action grimpait de 7,2%, à un plus haut depuis près d'un an.

Valeurs associées TELECOM ITALIA MIL +7.89%