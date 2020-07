Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Telecom Italia exclut Huawei d'un appel d'offres pour des réseaux 5G en Italie et au Brésil-sces Reuters • 09/07/2020 à 18:33









MILAN, 9 juillet (Reuters) - Telecom Italia (TIM) TLIT.MI a exclu le chinois Huawei Technologies HWT.UL d'un appel d'offres portant sur du matériel de téléphonie 5G destiné aux réseaux que l'opérateur s'apprête à déployer en Italie et au Brésil, a-t-on appris jeudi auprès de deux sources proches du dossier. Parmi les fournisseurs retenus figurent Cisco CSCO.O , Ericsson ERICb.ST , Nokia NOKIA.HE et Mavenir and Affirmed Networks, une société récemment acquise par Microsoft MSFT.O , selon l'une des sources. Les représentants de Huawei en Italie et au Brésil se sont refusés à tout commentaire au sujet de cette information. Huawei est au coeur d'un différend entre les Etats-Unis et la Chine sur le contrôle des hautes technologies. Washington tente de convaincre ses alliés d'exclure le groupe chinois de la 5G, en arguant du fait que ses équipements pourraient faciliter l'espionnage. En France, le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (Anssi) a annoncé dimanche dans un entretien accordé aux Echos qu'il n'y aurait pas de bannissement total de Huawei dans le déploiement de la 5G, tout en invitant les opérateurs qui ne font pas appel au géant chinois des télécoms à poursuivre dans cette voie. (Elvira Pollina avec Gabriela Mello à Sao Paolo, version française Jean-Philippe Lefief)

