Telecom Italia : en chute après ses trimestriels

Cercle Finance • 19/05/2020 à 10:30









(CercleFinance.com) - Telecom Italia chute de près de 6% à Milan, au lendemain de la publication de ses résultats de premier trimestre, avec un profit net plus que triplé à 591 millions d'euros, mais un EBITDA organique en baisse de 7,5% à 1,8 milliard. Les revenus de l'opérateur télécoms italien ont diminué de 8,4% à quatre milliards d'euros (-6,6% pour les revenus de services), impactés par une réduction du nombre de clients dans ses magasins durant le confinement. 'Plusieurs initiatives transformantes en cours avancent bien et pourraient trouver un soutien politique plus important compte tenu du contexte de crise actuel', note toutefois Oddo BHF après cette publication sous les attentes 'entre guerre des prix et COVID'.

Valeurs associées TELECOM ITALIA MIL -5.45%