Telecom Italia: CVC a fait une offre pour 49% sur ServCo information fournie par Cercle Finance • 28/03/2022 à 16:20









(CercleFinance.com) - Le fonds de Private Equity CVC a fait une offre pour une participation minoritaire de 49% dans ServCo selon Bloomberg et Sole24Ore.



Le fond aurait demandé une période d'exclusivité de 10 semaines pour soumettre une offre engageante indique Bloomberg.



' Dans le cadre de la réorganisation du groupe menée par Pietro Labriola, TIM devrait être scindée en 2, avec d'un côté l'activité de réseaux (qui pourrait être rapproché d'OpenFiber) et de l'autres les activités de services ServCo qui comprendrait les divisions Enterprise, Consumer et TIM Brasil ' indique Invest Securities.



' Rappelons que TIM évalue déjà une offre de rachat de 100% du groupe de la part de KKR pour 10,8MdsE ' rajoute le bureau d'analyses.





