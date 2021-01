Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tele2 : un nouveau responsable technologie et informatique Cercle Finance • 12/01/2021 à 12:27









(CercleFinance.com) - Tele2 a nommé Yogesh Malik au poste de directeur de la technologie et de l'informatique, en remplacement de deux cadres qui dirigeaient auparavant les unités techniques et informatiques respectives. Yogesh Malik, qui a environ 15 ans d'expérience dans l'industrie technologique, commencera immédiatement son activité, a déclaré l'opérateur de télécommunications suédois. Il a occupé des postes de direction dans des entreprises multinationales, notamment la direction technique de l'opérateur de téléphonie mobile VEON, basé à Amsterdam, et la direction général de Telenor India. Il a également siégé au conseil d'administration de la GSMA, l'association des opérateurs de réseaux mobiles. Tele2 a également annoncé ce matin que Stefan Trampus a été nommé à la tête de son unité B2B suédoise, à un moment où le marché B2B suédois est confronté à des défis.

