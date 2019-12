Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tele2 : reçoit une amende aux Pays-Bas Cercle Finance • 30/12/2019 à 11:25









(CercleFinance.com) - L'autorité néerlandaise des consommateurs a annoncé ce lundi avoir infligé une amende de 2,7 millions d'euros à la société de télécommunications Tele2. Il est notamment reproché à celle-ci de ne pas avoir présenté sur son site Internet clairement certains coûts uniques de ses offres, ce qui les rendait moins chers qu'elles ne le sont réellement. L'ACM a notamment critiqué Tele2 pour avoir affirmé que ses offres contenaient des 'données illimitées', alors que ce n'était pas le cas au sein de l'UE. Le régulateur néerlandais a également infligé une amende à T-Mobile (3,9 millions d'euros), KPN (3,5 millions d'euros), Vodafone (3,1 millions d'euros), pour les mêmes raisons.

