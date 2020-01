Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tele2 : rebond du titre, un analyste relève son objectif Cercle Finance • 08/01/2020 à 13:46









(CercleFinance.com) - Le titre est en hausse de près de 1% après le relèvement d'objectif de Berenberg. Le bureau d'analyses a relevé son objectif de cours sur l'action Tele2 de 157 couronnes suédoises à 161 couronnes suédoises, affirmant que pendant la présentation des prochains comptes trimestriels, le groupe pourrait annoncer de nouveaux plans d'économies. 'Avec les résultats du quatrième trimestre de Tele2 susceptibles d'être globalement conformes au consensus, nous nous attendons à ce que l'accent soit mis sur l'annonce d'un nouveau plan de réduction des coûts', a déclaré Berenberg dans une note de recherche. Selon le bureau d'analyses allemand, cette décision est étayée par la stratégie de Tele2 de devenir un opérateur plus intégré, par rapport à l'organisation actuelle qui repose essentiellement sur trois organisations largement distinctes. Tele2 publiera ses résultats du quatrième trimestre le 3 février.

