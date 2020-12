Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tele2 : réalise la vente de ses activités allemandes Cercle Finance • 04/12/2020 à 12:11









(CercleFinance.com) - Tele2 annonce la vente de ses activités allemandes à la direction de cette entité pour une valeur d'entreprise pouvant atteindre 22,8 millions d'euros, a annoncé l'opérateur de télécommunications suédois. Après un processus de fusion et d'acquisition 'approfondi' avec un grand nombre d'acheteurs potentiels, l'entreprise a conclu que la vente de Tele2 Germany à la direction locale était 'l'alternative la plus intéressante', a déclaré le groupe dans un communiqué. Dans le communiqué, Tele2 a indiqué que les conditions finales de l'accord dépendront des résultats financiers de l'entreprise à fin 2024. La compagnie de téléphone - qui vise à consolider son positionnement géographique - a déclaré que la direction de l'unité allemande a fait un 'travail impressionnant' au fil des ans, en créant une valeur significative, malgré un portefeuille de produits en 'déclin structurel'. 'Ils sont clairement les mieux placés pour gérer les activités allemandes à l'avenir', a ajouté le groupe. La transaction devrait être conclue au mois de décembre.

