Tele2 : quatrième trimestre en ligne avec les prévisions

(CercleFinance.com) - La société de télécommunications nordique Tele2 a publié un résultat conforme aux prévisions au quatrième trimestre, principalement soutenu par ses réductions de coûts d'exploitation. Le bénéfice après éléments financiers (EBT) est de 1,1 milliard de couronnes suédoises, soit une augmentation de 500 millions de couronnes par rapport au quatrième trimestre de 2018. Le chiffre d'affaires a atteint 7,3 milliards de couronnes suédoises, en baisse organique de 1% sur un an. Tele2 - qui vise à devenir 'l'opérateur de télécommunications le plus intelligent du monde' - a déclaré qu'il prévoyait désormais de lancer la prochaine phase de sa transformation et de réduire ses coûts d'exploitation d'au moins 1 milliard de couronnes suédoises au cours des trois prochaines années.

