Tele2: procès remporté dans un litige fiscal en Suède

(CercleFinance.com) - Tele2 a annoncé lundi avoir eu gain de cause dans un litige portant sur le traitement fiscal des pertes de change liées à co-entreprise au Kazakhstan, après avoir perdu une première manche l'an dernier.



L'opérateur télécoms suédois indique qu'une cour d'appel administrative a statué en sa faveur en acceptant le principe d'une déductibilité fiscale des pertes sur devises essuyées lors de la conversion d'un prêt d'actionnaire qui avait accompagné la création de son ancienne filiale.



Ce jugement signifie que Tele2 n'aura pas à verser l'arriéré d'impôts de 363 millions de couronnes suédoises (34 millions d'euros) qui lui était réclamé, sous réserve que le fisc suédois ne fasse pas appel de la décision.



L'action Tele2 cotée à la Bourse de Stockholm grignotait 0,1% lundi matin suite à cette annonce.





