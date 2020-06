Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tele2 : premier accord d'itinérance 5G en Europe Cercle Finance • 02/06/2020 à 15:41









(CercleFinance.com) - Tele2 annonce avoir lancé aujourd'hui le premier accord d'itinérance 5G sur les marchés suédois et letton, entre Tele2 Suède et Tele2 Lettonie. Cela signifie que l'itinérance sera disponible pour les clients 5G à partir d'aujourd'hui. Cette décision intervient après que Tele2 a activé son réseau 5G - le premier réseau 5G public de Suède - fin mai, offrant des vitesses supérieures à 1 Gbit / s.

