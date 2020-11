Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tele2 : met à jour sa plateforme IoT, avec Cisco Cercle Finance • 26/11/2020 à 12:20









(CercleFinance.com) - Tele2 annonce la mise à jour de sa plate-forme IoT avec Cisco, dans le but de mieux répondre aux besoins des clients. La plateforme de connectivité - qui permet la surveillance, le diagnostic et le contrôle de la connectivité - propose désormais deux options, a déclaré jeudi l'opérateur télécom suédois. La solution 'Enterprise' est conçue pour les clients qui ont besoin d'une gestion de la connectivité nécessitant un minimum d'effort pour démarrer, tandis que l'option 'Enterprise Premium' est destinée aux entreprises qui se concentrent sur les fonctionnalités avancées et la personnalisation, indique Tele2.

