Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tele2 : la Croatie enquête sur l'accord avec United Group Cercle Finance • 26/11/2019 à 11:59









(CercleFinance.com) - Les autorités de régulation ont ouvert une enquête sur la vente par Tele2 de son unité croate à United Group, société de télécommunications et de médias des Balkans, a annoncé l'opérateur suédois. L'agence croate de la concurrence a annoncé sa décision d'ouvrir une enquête 'de phase II' sur le désinvestissement de Tele2 Croatia, a annoncé le groupe. Une décision est attendue au cours du premier semestre 2020, a-t-il ajouté. Tele2 a annoncé la vente de l'activité croate à United Group en mai 2019.

Valeurs associées TELE2 -B- LSE Intl +0.04% TELE2 -B- OTCBB 0.00%