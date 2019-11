Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tele2 : dans le vert, un analyste relève son objectif Cercle Finance • 22/11/2019 à 13:21









(CercleFinance.com) - Le titre gagne 1,2% après l'analyse positive de Morgan Stanley. Le bureau d'analyses a relevé son objectif de cours sur les actions Tele2, en raison d'indicateurs favorables provenant de la hausse des prix, de nouvelles réductions de coûts et de dividendes exceptionnels. Le bureau d'analyses - qui a une recommandation 'surpondérée' sur le titre - a relevé son objectif de prix de 170 couronnes suédoises contre 160 couronnes suédoises. Dans une note aux clients, Morgan Stanley a déclaré qu'il voyait des 'catalyseurs convaincants' qui pourraient entraîner une nouvelle appréciation du prix des actions. 'Nous prévoyons une révision positive des bénéfices en 2020 et un message positif sur la rémunération des actionnaires', a souligné Morgan Stanley.

Valeurs associées TELE2 -B- LSE Intl +1.22% TELE2 -B- OTCBB 0.00%