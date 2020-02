Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tele2 : dans le vert avec des propos de broker Cercle Finance • 19/02/2020 à 15:13









(CercleFinance.com) - Tele2 gagne 1,4% à Stockholm avec le soutien de Morgan Stanley qui reste à 'surpondérer' avec un objectif de cours ajusté de 170 à 175 couronnes suédoises, cible qui 'peut être atteinte en annulant la décote de valorisation par rapport à (son pair finlandais) Elisa'. Dans sa note de recherche sur l'opérateur télécoms scandinave, le broker met en avant les marchés baltes (Lituanie, Lettonie et Estonie) qui selon lui 'évoluent sur la voie rapide' avec une croissance de l'EBITDA de 5% par an sur la période 2020-23.

