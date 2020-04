Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tele2 : 'climatiquement neutre' dans certaines régions Cercle Finance • 17/04/2020 à 12:19









(CercleFinance.com) - Le groupe Tele2 annonce ce jour qu'il est désormais 'climatiquement neutre' dans ses propres opérations dans les pays nordiques et les pays baltes, consommant 100% d'électricité renouvelable et compensant les émissions restantes. En réduisant ses émissions totales de dioxyde de carbone de plus de 90%, l'opérateur suédois est devenu le premier opérateur télécom neutre sur le plan climatique dans la région, assure-t-il. Après avoir atteint la neutralité climatique dans ses propres opérations ('Scope 1' et 'Scope 2'), Tele2 vise désormais à réaliser une chaîne de valeur climatiquement neutre sur tous les marchés où il opère ('Scope 3').

