Tele2 : bien orienté avec la reprise des dividendes

(CercleFinance.com) - Tele2 gagne 4% sur le Nasdaq Nordic, après l'annonce par l'opérateur télécoms de son intention de reprendre le versement de dividendes -suspendu en avril dernier-, avec un paiement exceptionnel de 3,50 couronnes suédoises par action en octobre. Sur son deuxième trimestre, il a vu son profit net reculer à 900 millions de couronnes, contre 2,1 milliards un an auparavant (lorsqu'une plus-value avait été réalisée sur la cession de l'activité au Kazakhstan), pour des revenus en repli organique de 2% à 6,7 milliards.

